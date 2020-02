Piedimonte San Germano (FR) – Carnevale 2020, tutti in maschera

Si avvicinano i festeggiamenti del Carnevale Pedemontano giunto quest’anno alla III edizione che coinvolge gioiosamente tanti bimbi nella sfilata in maschera.

Quest’anno, sabato 22 in piazza Municipio, la manifestazione organizzata dalla Proloco di Piedimonte in collaborazione con l’ amministrazione comunale, si aprirà alle ore 14:00 con il Trucca-Bimbi, per poi iniziare la Sfilata delle Maschere alle ore 14:30, a cui seguirà la consegna delle medaglie a tutti i partecipanti; il fotografo Marco Cardone offrirà a tutti i presenti una foto-ricordo della giornata; a seguire, a cura dell’Associazione “Terra Mia”, gonfiabili e giochi di squadra, bimbo in bolla e spettacolo di clown insieme ad Arlecchino e Pulcinella.

In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà nei pressi della struttura dell’Unione Cinquecittà, in Piazza Sturzo.

COMUNICATO STAMPA

