Piedimonte San Germano (FR) – Arrivano 18 nuove telecamere per aumentare la sicurezza

Sistemate nei luoghi a rischio e ai varchi d’ingresso per riconoscere le targhe, Il sindaco Ferdinandi: «Il progetto finanziato dal Ministero degli Interni prende forma»Il primo cittadino che stamani, insieme al vice sindaco e all’assessore alla Sicurezza Vincenza De Bernardis e al titolare dell’impresa che ha vinto la commessa, ha presenziato nel piazzale della stazione all’inizio dell’installazione.Spiega ancora il sindaco,: “Sono trascorsi più di due anni, a pochi mesi dalla mia elezione, in prefettura abbiamo firmato il “patto per la sicurezza”. Siamo stati ben contenti di farlo, perché come più volte detto, protezione e sicurezza non sono temi né di destra né di sinistra.Attraverso quel patto per la sicurezza siamo riusciti a farci finanziare questo altro importante progetto.Tra un mese circa, o poco più: il tempo, come promesso dall’impresa appaltatrice, per concludere l’installazione delle diciotto telecamere presso i varchi principali.

COMUNICATO STAMPA

