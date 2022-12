Piedimonte San Germano – Firmato l’atto costitutivo della Dmo Terra Dei Cammini, Quadrini: “Un grande passo in avanti per la crescita del territorio”

Si è costituito presso la Sala Consiliare del Comune di Piedimonte San Germano, il direttivo e la nomina del Presidente della DMO Terra dei Cammini. A prendere parte alla seduta anche Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone che conferma i complimenti al Presidente neo eletto, Alfonso Testa e sottolinea l’importanza che questo progetto ha per il territorio – “Mi congratulo ancora una volta con il Presidente della Dmo – Terra dei Cammini – Alfonso Testa, sono convinto che saprà ricoprire al meglio questo ruolo. Ieri, ho partecipato alla nascita di un progetto tanto ambizioso quanto importante per la promozione del nostro territorio, nel quale, attraverso un’operatività quotidiana tra pubblico e privato, sarà possibile promuovere il nostro turismo, valorizzando le eccellenze e mantenendo viva la memoria dei nostri luoghi. Questo in termini di crescita, sia economica che sociale, e in termini di tutela dell’ambiente è una grande occasione per il tutto il territorio.”

