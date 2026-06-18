Piedimonte San Germano – Esecuzione ordine di carcerazione per “furto” nei confronti di una 30enne

Nel pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno eseguito un’ordinanza di ripristino della detenzione in carcere nei confronti di una 30enne, pluripregiudicata originaria di Pescara, ma stabilmente residente a Piedimonte San Germano. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare a cui la donna era sottoposta, accertate dai militari nel corso dei vari controlli effettuati presso la sua abitazione.

Al termine delle formalità di rito, la trentenne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia per l’espiazione del residuo della pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, inflitta a seguito di sentenze irrevocabili di condanna per vari furti commessi nella Capitale nell’anno 2022. Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, sia per assicurare il risultato dei processi già conclusi con sentenza di condanna.