Piedimonte San Germano, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 24enne in manette

Ieri a Piedimonte San Germano, nell’ambito di predisposti servizi antidroga e di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi del NORM della Compagnia di Cassino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, una 24enne del luogo già censita per reati specifici e contro il patrimonio.I militari operanti, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso la residenza della giovane, rinvenivano all’interno di un borsone, che la stessa aveva occultato nelle immediate pertinenze dell’abitazione, kg 1,8 di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 8 buste trasparenti.Stante la flagranza del reato, la donna veniva tratta in arresto e come disposto dall’A.G., sottoposta al regime degli arresti domiciliari.Nella circostanza veniva deferito in stato di libertà anche un minore, legato da un rapporto di parentela con la donna, convivente nella medesima abitazione.

COMUNICATO STAMPA

