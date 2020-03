Piedimonte San Germano, Comune predispone misure e numeri utili per tutelare la cittadinanza

L’ Amministrazione Comunale di Piedimonte San Germano, in questo momento di emergenza che vede un Paese intero interessato da doverose misure restrittive, esprime la sua concreta vicinanza, attraverso una serie di servizi istituiti allo scopo di essere di supporto e di aiuto per tutti coloro che si trovino in situazione di difficoltà, quanto allo stato di salute, all’impossibilità di muoversi per attendere ai bisogni essenziali come la spesa.

La predisposizione di numeri utili, di concerto con la Croce Rosse a la Protezione Civile, cerca di salvaguardare in special modo le persone più fragili per età o condizione di salute. Nel contempo, a tutela della salute della collettività, raccomanda di seguire le direttive del Dcpm del Governo Conte del giorno 11 marzo, invitando ad uscire di casa solo per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità.

Per essere più vicini alla cittadinanza, a tal proposito, l’Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di comunicazione con l’applicazione WhatsApp. Per attivare tale servizio basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero 3339485433 con testo COMUNE ON indicando il proprio nome e cognome. Per disattivarlo, è sufficiente un messaggio con testo COMUNE OFF indicando il proprio nome e cognome.

Qualora necessario, in caso di emergenza, i cittadini iscritti in tale lista WhatsApp, potranno richiedere un supporto di assistenza domiciliare inviando un messaggio al numero sopra riportato con testo ASSISTENZA DOMICILIARE e l’indicazione del proprio nome e cognome. A seguito di tale richiesta, l’utente richiedente sarà contattato telefonicamente da un volontario della Croce Rossa o della Protezione Civile.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano tutta la cittadinanza per la collaborazione e la cooperazione. Insieme ne usciremo.

