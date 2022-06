Piedimonte San Germano, Battisti: ” Centro batterie a litio investimento sul futuro”

“Un investimento sull’economia e circolare, sullo sviluppo sostenibile, sul futuro: è quanto rappresenta la nascita, a Piedimonte San Germano, de centro di produzione industriale di batterie a litio. Un’operazione fortemente voluta dal Presidente del Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis e dalla Regione Lazio. Si tratta di un investimento di oltre 20 milioni di euro e nell’accordo stipulato è prevista anche una convenzione con l’Università di Cassino per attività di ricerca, opportunità per gli studenti, nuovi posti di lavoro. Crediamo che la crescita economica vada ricercata in ottica green e continuiamo a dimostrarlo con i fatti: grazie a chi ha collaborato per raggiungere questo importante risultato, a partire dal Presidente del Cosilam Delle Cese”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

