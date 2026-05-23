Piedimonte San Germano, approvato il rendiconto 2025: bilancio virtuoso, conti solidi e un avanzo di oltre 1 mln di euro

Il Consiglio Comunale di Piedimonte San Germano ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria relativo all’esercizio 2025, confermando la solidità economico-finanziaria dell’Ente e la capacità dell’Amministrazione comunale di garantire servizi efficienti ai cittadini, nonostante il difficile contesto economico nazionale e internazionale segnato dagli effetti post-pandemici, dall’aumento dei costi energetici e dalla crescita dell’inflazione.

Il documento contabile, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, evidenzia risultati positivi sotto tutti i principali indicatori economici e finanziari. In particolare, il risultato complessivo di amministrazione registra un dato positivo pari a 1.352.062,25 euro, con una quota di avanzo disponibile di 338.862,97 euro.

L’Ente ha inoltre mantenuto gli equilibri di bilancio, senza ricorrere ad anticipazioni di cassa e garantendo il pagamento tempestivo dei fornitori e delle imprese. Particolarmente significativo anche il dato relativo alla capacità di riscossione delle entrate correnti, prossimo all’80%.

Importanti le risorse destinate ai servizi essenziali e al sostegno della comunità: oltre 2 milioni di euro per il sociale, più di 818 mila euro per istruzione e diritto allo studio e circa 1,4 milioni di euro per ambiente, rifiuti e tutela del territorio.

«L’approvazione del rendiconto rappresenta un passaggio importante perché certifica la solidità del lavoro amministrativo svolto in questi anni e conferma la capacità del Comune di affrontare con responsabilità una fase economica particolarmente complessa – ha affermato il Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi – Negli ultimi anni gli enti locali hanno dovuto confrontarsi con difficoltà senza precedenti: prima gli effetti della pandemia, poi l’aumento dei costi dell’energia, dei materiali e dei servizi. Nonostante questo scenario, siamo riusciti a mantenere i conti in equilibrio senza gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle attività produttive del territorio. Abbiamo scelto di difendere il livello dei servizi, di sostenere le fasce più fragili della popolazione e di continuare a investire nei settori strategici per la nostra comunità, come il sociale, la scuola, l’ambiente e la manutenzione del territorio. I numeri del rendiconto dimostrano che è possibile coniugare rigore finanziario e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini. Un dato particolarmente significativo è quello relativo alla puntualità dei pagamenti e all’assenza di ricorso ad anticipazioni di cassa: elementi che testimoniano una gestione sana, credibile e programmata. Allo stesso tempo abbiamo mantenuto una pressione fiscale tra le più basse possibili, senza rinunciare alla realizzazione di opere pubbliche e agli interventi necessari per migliorare la qualità della vita cittadina».

«Questo rendiconto – aggiunge il Consigliere delegato al bilancio Gioacchino Marchetti – fotografa un Comune finanziariamente sano, capace di programmare con equilibrio e responsabilità. Abbiamo mantenuto basse le aliquote comunali, assicurato la puntualità dei pagamenti e consolidato gli investimenti nei settori strategici come sociale, scuola e ambiente. Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro costante di controllo della spesa, attenzione alle entrate e collaborazione tra uffici amministrativi, organo di revisione e Amministrazione comunale».