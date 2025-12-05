Piedimonte San Germano, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della scuola “Don Mizzoni”

Il Comune di Piedimonte San Germano compie un passo decisivo verso la riqualificazione della scuola “Don Mizzoni” di via Milazzo. L’amministrazione ha infatti varato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, un intervento dal valore complessivo di 2,54 milioni di euro, destinato a restituire agli studenti un ambiente moderno e pienamente adeguato agli standard contemporanei.

Il piano, ora ufficialmente approvato e cantierabile, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di potenziamento delle infrastrutture dedicate all’istruzione. Tuttavia, per avviare concretamente i lavori sarà necessario reperire i fondi presso gli enti competenti.

A chiarirlo è il sindaco, Gioacchino Ferdinandi, che sottolinea come l’amministrazione sia al lavoro per intercettare le risorse necessarie:

«Dobbiamo attendere che si apra una finestra da parte degli enti di governo nazionale o regionale per poter chiedere il finanziamento destinato alla ristrutturazione dell’edificio scolastico Don Mizzoni», spiega il primo cittadino.

Un percorso già visto e con esiti positivi: l’amministrazione ricorda infatti l’esperienza recente della costruzione del nuovo polo per l’infanzia in località Decorato, finanziato grazie ai fondi del PNRR. Un precedente che alimenta ottimismo sulla possibilità di ottenere anche questa volta il sostegno necessario.

Nel frattempo, l’edificio scolastico resta a disposizione e pronto per essere oggetto degli interventi previsti, non appena le risorse saranno disponibili. L’obiettivo dichiarato è chiaro: garantire agli alunni di Piedimonte San Germano una scuola sicura, funzionale e all’altezza delle esigenze educative della comunità.

Correlati