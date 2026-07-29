Piedimonte San Germano, approvato il nuovo PEF: TARI in diminuzione per famiglie e attività economiche

Più raccolta differenziata, minori costi e tariffe in calo. A Piedimonte San Germano il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani determina una riduzione della TARI sia per le utenze domestiche sia per le attività economiche. Il provvedimento è stato approvato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale e rappresenta il risultato del percorso avviato dall’Amministrazione con l’introduzione della tariffazione puntuale e con il progressivo rafforzamento di un modello fondato sulla corretta separazione e sul corretto conferimento dei rifiuti.

Dal confronto tra le tariffe del 2025 e quelle previste per il 2026 emerge una diminuzione significativa degli importi. Per le utenze domestiche la riduzione media varia dall’8% al 15%, mentre per le utenze non domestiche, che comprendono negozi, bar, supermercati e altre attività economiche, il calo si attesta tra il 5% e l’8%.

Un risultato che si traduce in un risparmio concreto per gli utenti e che dimostra come la collaborazione della comunità e l’adozione di sistemi più efficienti possano produrre benefici non soltanto sul piano ambientale, ma anche sotto il profilo economico.

I dati elaborati dal Comune evidenziano in modo concreto gli effetti della riduzione. Per una famiglia composta da quattro persone e residente in un’abitazione di 100 metri quadrati, l’importo passa dai 203,23 euro del 2025 ai 178,16 euro del 2026, con un risparmio di 25,07 euro. Per un’utenza domestica di 200 metri quadrati, sempre con quattro componenti, la tariffa scende invece da 225,39 euro a 202,23 euro, determinando un risparmio pari a 23,17 euro.

Riduzioni previste anche per le attività economiche. Un negozio di 100 metri quadrati passa dai 289,90 euro del 2025 ai 270,33 euro del 2026, con un risparmio di 19,57 euro. Per un supermercato di 200 metri quadrati, invece, l’importo diminuisce da 602,29 euro a 558,23 euro, con una riduzione di 44,06 euro.

«L’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario e la conseguente riduzione della TARI rappresentano un risultato importante per Piedimonte San Germano e per l’intera comunità – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Ferdinandi – Parliamo di una diminuzione che riguarda sia le famiglie sia le attività economiche e che si traduce in un risparmio concreto per i cittadini. In un momento in cui il costo della vita continua a incidere sui bilanci familiari e sulle spese delle imprese, riuscire a ridurre un tributo comunale è un segnale significativo e il risultato di un lavoro portato avanti con attenzione, programmazione e responsabilità. Questo risultato non nasce per caso. È il frutto di un percorso avviato dall’Amministrazione e costruito grazie alla partecipazione dei cittadini, che hanno dimostrato attenzione e senso di responsabilità nel corretto conferimento dei rifiuti. La tariffazione puntuale ha introdotto un sistema più equo, capace di valorizzare i comportamenti virtuosi e di collegare in modo più diretto la gestione dei rifiuti ai costi effettivi del servizio. Continueremo a lavorare per rendere il sistema sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze del territorio. L’obiettivo è consolidare i risultati ottenuti, migliorare ulteriormente la qualità della raccolta e garantire un servizio adeguato, mantenendo alta l’attenzione sui costi. Vogliamo costruire un modello nel quale la tutela dell’ambiente, l’equità del sistema e il risparmio per le famiglie e per le imprese procedano insieme».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Gestione dei Rifiuti, Leonardo Capuano, che ha evidenziato il valore del percorso intrapreso: «La riduzione della TARI dimostra che il percorso avviato con la tariffazione puntuale sta producendo risultati concreti. Il beneficio economico per cittadini e attività produttive si accompagna a un obiettivo più ampio: costruire un sistema dei rifiuti sempre più sostenibile, equo e rispettoso dell’ambiente, dove la collaborazione di tutti genera un vantaggio per l’intera comunità».