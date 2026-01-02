Piedimonte San Germano, approvato il bilancio previsionale 2026-2028: ente solido e servizi confermati

Il Consiglio Comunale di Piedimonte San Germano ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, certificando la solidità finanziaria dell’ente e la sostenibilità delle scelte amministrative.

«Il bilancio rispetta pienamente gli equilibri fondamentali sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale», ha dichiarato il sindaco Gioacchino Ferdinandi, sottolineando il ruolo determinante del lavoro di squadra nell’ottenimento di risultati concreti.

Particolare attenzione è stata riservata alla fiscalità locale. L’amministrazione ha confermato tutte le aliquote vigenti, mantenendo l’IMU al di sotto del livello massimo consentito, applicando un’addizionale IRPEF basata su criteri di progressività e senza introdurre la TASI. Anche le tariffe dei servizi a domanda individuale restano invariate, garantendo standard di qualità costanti.

Sul fronte delle spese, oltre un milione di euro sarà destinato a istruzione, politiche sociali e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Non manca l’attenzione all’ambiente, con interventi mirati alla gestione sostenibile dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli investimenti, il 2026 vedrà la conclusione di tre importanti opere finanziate con fondi del PNRR: due asili nido e il centro di cottura mensa, a cui si aggiungerà la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali.

«Questo bilancio dimostra che è possibile amministrare con rigore e responsabilità, senza rinunciare alla qualità dei servizi e agli investimenti per il futuro», ha concluso il sindaco Ferdinandi.

