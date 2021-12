Piedimento San Germano – La cultura al servizio dei cittadini, Don Tonino invita la comunità

Dal libro , Agar e Sara, il parroco di Piedimonte San Germano Don Tonino Martini, ha accettato l’invito della scrittrice Simona Riccardi nel proporre una conferenza ai suoi parrocchiani sul ruolo della donna oggi nella società. E’ sempre dibattuto infatti la disparità tra la donna libera, vedi Sara, e la donna schiava, vedi Agar. Il fatto biblico all’era di Abramo permane ancora oggi negli obiettivi sociali della disparità estetica. Alla conferenza ne parlerà il dottor Massimo Cavaliere per l’aspetto profano e don Tonino Martini per l’aspetto religioso. arà ovviamente presente la scrittrice Simona Riccardi per un dibattito sempre attuale della sua opera letteraria.