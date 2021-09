Pico, uso di atto falso: denunciato 51enne

In Pico, i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di “uso di atto falso” e contravvenzionato per ”guida con patente scaduta” un 51enne della provincia di Napoli, già censito per reati contro la pubblica amministrazione e in materia di giochi e scommesse clandestine. Il predetto, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, esibiva ai militari operanti una patente di guida contraffatta. Per nascondere il fatto che il documento non fosse più in corso di validità, lo stesso aveva applicato un piccolo adesivo con su scritta una data in modo da far apparire il documento valido. La patente veniva contestualmente sequestrata.

