Pico, truffa online: denunciato 54enne

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Pico hanno deferito in stato di libertà per truffa un 54enne della provincia di Crotone, già censito per reati contro il patrimonio.Le indagini svolte, scaturite dalla querela formalizzata da un 46enne del luogo, consentivano di accertare che l’indagato, attraverso la pubblicazione di un annuncio di vendita su un noto social network al prezzo di € 2.800, di un mezzo agricolo di proprietà di una 53enne residente nella provincia di Salerno ignara della vendita, induceva l’acquirente ad eseguire un bonifico di € 800 sul suo conto corrente, senza consegnare il mezzo e rendendosi irreperibile.L’indagato nelle varie fasi della compravendita vantava tra l’altro di essere un parente della proprietaria del mezzo agricolo, fatto risultato successivamente non veritiero ed in particolare emergeva che la 53enne aveva già querelato l’indagato per un analogo episodio.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati