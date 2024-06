Pico si prepara alla 7° festa del panino, quest’ anno con molte novità.

Giunta alla settima edizione, la _festa del panino_ promossa dall’associazione “Spirito Libero”, quest’anno propone come tema “Pico Summer Festival”. Numerose le novità tra cui un’area street food dove si potranno degustare cibi da strada, zucchero filato per i più piccoli e non solo. L’evento sarà scandito in due giornate: il 28 Giugno con l’esibizione della scuola di ballo “Fashion Dance” di Antonio Fraccola e Paolo delle Fratte che presenteranno un saggio, tradizione ormai consolidata della manifestazione. A seguire il 29 Giugno special guest: Alberto Farina, famoso comico, direttamente dai palchi di Colorado e Zelig. A seguire per allietare la serata ci sarà Dj Set. Vi aspettiamo numerosi in piazza Antonino Conti a Pico (Fr). L’associazione “Spirito Libero” infine, ringrazia tutti gli sponsor e i membri dell’associazione per la riuscita dell’evento.