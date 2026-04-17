Pico, Marathon dei Lupi: La Gran Fondo MTB assegna i titoli nazionali CSI

Sui sentieri ciociari del Parco Naturale dei Monti Aurunci, per le 300 ruote grasse iscritte al campionato, il traguardo tricolore fissato nel tracciato da 31 km e con 1.100 metri di dislivello.

Domenica 19 aprile, il suggestivo borgo ciociaro di Pico (FR) si trasformerà nella capitale delle ruote grasse, ospitando il decennale della Marathon dei Lupi. La manifestazione, curata dall’associazione MTB Pico, quest’anno alza il tiro: la gara sarà infatti valida per l’assegnazione dei titoli del Campionato Nazionale Gran Fondo MTB CSI, cui sono iscritti oltre trecento corridori.

Gli organizzatori hanno disegnato tre tracciati spettacolari, capaci di soddisfare sia gli atleti a caccia del titolo nazionale, sia i semplici appassionati del trekking su due ruote.

Il tracciato più impegnativo e tecnico, quello selettivo – 55 km e 1.800 metri di dislivello – della Marathon, è stato pensato per i “lupi” della mountain bike. Dislivelli importanti e single track mozzafiato metteranno alla prova la resistenza e la tecnica dei corridori. Il percorso Gran Fondo di 31 km e con 1.100 metri di dislivello rappresenta invece una via di mezzo bilanciata che non risparmia emozioni, ideale per chi cerca l’agonismo su distanze e pendenze leggermente più contenute rispetto alla Marathon. Sarà questo il traguardo tricolore che assegnerà ai ciclisti tesserati CSI il titolo nazionale di specialità e la maglia tricolore scudettata da indossare sul podio. Previsto inoltre anche il percorso cicloturistico di 25 km con 700 metri di dislivello: una passeggiata sui pedali non competitiva dedicata a chi vuole godersi la bellezza del paesaggio senza l’assillo del cronometro, immersi nel verde del Parco Naturale dei Monti Aurunci, noti anche come Monti delle Orchidee, in uno scenario naturale unico. Il territorio è un mosaico di boschi di faggio, praterie d’alta quota e panorami che spaziano fino al mare, rendendolo il “tempio” ideale per gli sport outdoor. L’evento gode del patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Comune di Pico, uno dei borghi più caratteristici del Lazio, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, arroccato su uno sperone roccioso e circondato dalla natura incontaminata.

A premiare i mtbiker del CSI sarà il presidente del CSI frusinate, Biagio Nicola Saccoccio, responsabile della commissione tecnica nazionale del ciclismo arancioblu.