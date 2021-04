Pico, in auto con droga e un coltello: denunciato 49enne del luogo

I Carabinieri della Stazione di Pico, hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi da taglio, un 49enne originario del luogo ma residente all’estero, incensurato. I militari operanti, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano al controllo dell’uomo fermato a bordo della sua autovettura sulla SP 628 nel comune di Pico. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso assunto dallo stesso, procedevano ad una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nella sua disponibilità un coltello a serramanico di genere proibito con la lama lunga circa 10 centimetri e quattro involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Gli accertamenti venivano poi estesi anche all’abitazione del predetto, dove i Carabinieri rinvenivano ulteriori 3 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto venivano posti sotto sequestro.

COMUNICATO STAMPA

Correlati