Pico (FR) – Sostituzione di persona e danneggiamento di beni assicurati: denunciata una 54enne

Personale del Comando Stazione Carabinieri di Pico, nell’ambito di una specifica attività info-investigativa, scaturita da una denuncia -querela presentata da una 59enne residente in Roma ma originaria di Pastena, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., una 54enne, anch’essa residente nella Capitale, poiché resasi responsabile dei reati di “sostituzione di persona e danneggiamento di beni assicurati”. L’attività di indagine posta in essere dai militari operanti, consentiva di accertare che l’indagata, ad insaputa della denunciante, aveva simulato un incidente stradale tra il proprio veicolo e quello della vittima, presentando la richiesta di risarcimento all’assicurazione di quest’ultima. Nel corso delle attività, inoltre si accertava che i documenti relativi al sinistro erano palesemente contraffatti, che le due donne non si conoscevano e non avevano mai avuto contatti e che il giorno del dichiarato incidente, l’autovettura della querelante si trovava in tutt’altro posto, come evidenziato dagli accertamenti esperiti sul dispositivo di geo localizzazione montato sul suo veicolo.

