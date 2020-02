Pico (FR) – Porto di armi e oggetti atti ad offendere e detenzione di cose di sospetta provenienza: in due nei guai

Nella mattinata odierna in Pico, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “porto di armi e oggetti atti ad offendere e acquisto o detenzione di cose di sospetta provenienza”, una 45enne ed un 37enne, entrambi residenti nella limitrofa provincia di Latina e già censiti per reati contro il patrimonio e la persona.I militari nell’ambito di mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, procedevano al controllo di un veicolo sospetto con a bordo i due soggetti e nel corso dell’ispezione estesa all’interno del veicolo rinvenivano un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 20, una centralina di autovettura e vario materiale metallico dei quali gli stessi non erano in grado di indicare la provenienza, il tutto sottoposto a sequestro.Al termine delle formalità di rito, ricorrendone i presupposti di legge, agli stessi veniva altresì notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Pico per anni tre.

COMUNICATO STAMPA

