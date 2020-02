Pico (FR) – Oltraggio, resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento: arrestato 29enne del luogo

Nella decorsa notte, in Pico, personale del locale Comando Stazione Carabinieri traeva in arresto un 29enne del luogo poiché resosi responsabile dei reati di “oltraggio, resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento”.I Carabinieri allertati da una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, intervenivano presso un esercizio pubblico adibito a bar del luogo ove, poco prima, era stata segnalata la presenza di un uomo che disturbava altre persone presenti nell’esercizio pubblico e si dimostrava particolarmente violento.Giunti sul posto i militari individuavano il oggetto segnalato che, in evidente stato di ebbrezza alcolica e non curante della presenza dei militari stessi, continuava con il suo comportamento violento, rompendo dei tavolini e, contestualmente scagliandosi contro il personale dell’Arma intervenuto, proferendo anche nei loro confronti frasi offensive e minacciose. I carabinieri, comunque, riuscivano a bloccare l’uomo (già noto per avere diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti) e lo dichiaravano in arresto. Ad espletate formalità di rito, così come disposto dall’AG di Cassino, lo stesso veniva accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza del rito direttissimo .

