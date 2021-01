Pico (FR) – Milvia Carnevale (Lega): “Bene intervento del cons. reg. On. Ciacciarelli sui bandi europei”

“Bene l’iniziativa del consigliere regionale della Lega On. Pasquale Ciacciarelli, di dare vita agli sportelli bandi regionali ed europei per essere concretamente e fisicamente vicini ad imprenditori, piccoli artigiani, commercianti e cittadini. È importante conoscere le opportunità che Regione Lazio ed Unione Europea stanno mettendo in campo per affrontare questo momento di difficoltà, dando un riscontro immediato a chi ha bisogno. Le sedi di riferimento sono a Cassino e Sora, e prossimamente anche a Frosinone. Ho sentito la necessità di mettere a conoscenza i miei concittadini di Pico su queste opportunità. Io ci sono.” Così, in una nota,l’assessore del comune di Pico (FR) Milvia Carnevale (Lega).

COMUNICATO STAMPA

