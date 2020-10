Pico (FR) – Luigi Grossi: “Subito una commissione speciale sull’emergenza da Covid-19”

E’ quanto chiesto dal Consigliere Comunale di Opposizione Luigi Grossi: “L’aggravarsi della situazione epidemiologica, con l’aumento di casi conclamati e tamponi eseguiti, è infatti un campanello d’allarme che richiede di innalzare, improrogabilmente, il livello di allerta e accrescere la consapevolezza in tutti dei rischi che stiamo correndo” Con una nota inviata via PEC al Sindaco e a tutti i Consiglieri Comunali chiede di istituire una commissione speciale in grado di fronteggiare l’emergenza COVID-19 attraverso direttive ben specifiche ed ordinanze adeguate alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Un organo speciale basato solo nell’ottica di condivisione e di supporto all’emergenza, all’interno della quale tutte le componenti espressioni del Consiglio Comunale potranno dare il proprio contributo. Il momento attuale richiede unità e spirito di collaborazione.

Comunicato stampa a firma di Luigi Grossi