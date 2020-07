Pico (FR) – L’assessore Milvia Carnevale aderisce alla Lega

“Sono lieto di accogliere nelle file della Lega provinciale di Frosinone l’assessore del comune di Pico Milvia Carnevale. Il suo ingresso testimonia come il partito di Matteo Salvini sia diventato molto attrattivo tra gli amministratori locali. Sono sicuro che darà un ottimo contributo alla crescita del nostro movimento a Pico ed in tutta la provincia” ha affermato il consigliere regionale del Carroccio Pasquale Ciacciarelli, a cui ha fatto eco il commissario provinciale Zicchieri:”con l’ingresso dell’assessore di Pico Carnevale va a rinforzarsi ancor di più la rosa dei nostri amministratori sul territorio. Benvenuta e buon lavoro!”

“Dopo un’accurata riflessione ho deciso di aderire convintamente alla Lega, l’unico partito che parla alla testa dell’elettorato fornendo risposte concrete ai cittadini ed a noi amministratori. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro nel mio comune per strutturare il partito e contribuire alla crescita dello stesso. Ringrazio il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli ed il commissario provinciale Francesco Zicchieri per la fiducia riposta nella mia persona” ha affermato la neo leghista Carnevale. Pasquale Ciacciarelli Lega . Consigliere Regiomale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA