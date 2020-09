Pico (FR) – Furto aggravato: denunciate due persone

Ieri, in Pico, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa, scaturita dal una denuncia di furto presentata da un 24enne residente nel frusinate ed avvenuto all’interno di un ristorante sito in Pastena (FR) in data 14 agosto u.s., deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., due persone, un 43enne ed una 29enne residenti a Roma poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del “furto aggravato” commesso nel citato esercizio pubblico ed in danno del denunciante. Nello specifico, l’attività d’indagine svolta nell’immediatezza, unitamente ai riscontri acquisiti tramite le immagini dell’impianto di video sorveglianza istallato nel ristorante, permetteva ai militari operanti di accertare che i due malfattori, il 14 agosto scorso, approfittando della distrazione della vittima che si trovava all’interno del ristorante, con abilità si impossessavano del suo zaino in cui custodiva la somma di Euro 400 circa. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti e quanto riscontrato dalle immagini permettevano quindi di identificare i due autori del furto e di recuperare parte della refurtiva.

