Pico (FR) – Festa del Lavoro, il messaggio di solidarietà dell’Assessore Luigi GROSSI.

Oggi Primo Maggio, più che un augurio, il mio vuole essere un MESSAGGIO di SOLIDARIETÀ e VICINANZA nei confronti di quei lavoratori ed aziende duramente colpite dall’emergenza CORONAVIRUS. A tutti quei SETTORI che non solo hanno subito un blocco totale, ma anche l’impossibilità di realizzare le attività programmate per la nuova produzione a causa della mancanza di liquidità.Un Ringraziamento a MEDICI ed INFERMIERI che in questo momento difficile hanno trasformato la loro professione in una MISSIONE. Sempre in prima linea, lavorando incessantemente rischiando la loro vita per salvare la nostra.Grazie a quanti in divisa stanno combattendo la battaglia contro il Civid-19 fuori dall’ospedale. Le continue azioni delle FORZE DELL’ORDINE in favore dei cittadini, i continui controlli su tutto il territorio finalizzati al rispetto delle direttive dettate dall’emergenza sono fondamentali per vincere insieme questa battaglia.Invito TUTTI a mantenere alto il senso civico, continuiamo a rispettare le norme igienico-sanitarie dettate dai nostri organi superiori, e, un passetto la volta, facendo ognuno la propria parte ne usciremo VINCITORI.

Assessore del Comune di Pico Luigi Grossi