Pico (FR) – Evade dai domiciliari: arrestato

Nella decorsa notte, in Pico, i militari della locale Stazione Carabinieri traevano in arresto nella flagranza di reato un 36enne di nazionalità albanese, ivi domiciliato, perché responsabile di “evasione”. L’uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, trovandosi agli arresti domiciliari per un “codice rosso”, all’atto del controllo da parte dei militari non veniva trovato in casa. Le speditive ricerche degli operanti consentivano di individuare il prevenuto presso l’abitazione del vicino di casa, ove all’interno vi erano due soggetti del posto anch’essi con diversi precedenti di polizia.Pertanto, al termine delle formalità di rito, come disposto dall’A.G. l’uomo veniva tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa della direttissima di questa mattina.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

