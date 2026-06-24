Pico, Astral: “Completamenti interventi rifacimento stradale sulle arterie comunali”

Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale nel Comune di Pico, in provincia di Frosinone. Il progetto di riqualificazione infrastrutturale, volto a garantire una maggiore sicurezza e fluidità della circolazione, ha interessato alcune zone cruciali della cittadina.

In particolare, gli interventi hanno riguardato la nuova pavimentazione stradale del piazzale del Cimitero comunale e della relativa strada di accesso, la strada di collegamento tra via Farnese e via Carnevale – includendo il parcheggio adiacente a servizio delle scuole comunali e della caserma dei Carabinieri – e via Capocroce.

L’operazione rientra nell’ambito del più ampio programma di manutenzione della viabilità comunale di Pico, con un finanziamento regionale di circa 300.000 euro, che punta a preservare la funzionalità della rete stradale locale, garantendo standard qualitativi elevati.

“Il completamento di questi lavori rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno costante a supporto della viabilità nei piccoli comuni del Lazio. Proprio nei centri di minori dimensioni, la viabilità costituisce un’infrastruttura primaria che connette le persone ai servizi essenziali: pertanto garantire strade ben manutenute e sicure è una priorità di Astral per migliorare quotidianamente la qualità della vita dei cittadini, agevolando i collegamenti tra le comunità e favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico del territorio” dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral.