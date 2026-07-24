Pico, apre lo Sportello Lavoro: nuove opportunità per giovani e famiglie

Un nuovo punto di riferimento per chi è in cerca di un’occupazione, desidera avviare un’attività o ha bisogno di orientamento nel mondo del lavoro. Martedì 29 luglio, alle ore 11, sarà inaugurato presso il Palazzo Comunale di Pico il nuovo “Pico Spazio Lavoro – Inclusione e valorizzazione locale”, un progetto finanziato dalla Regione Lazio con un contributo di 250 mila euro nell’ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Lo sportello resterà operativo per i prossimi 24 mesi e offrirà gratuitamente servizi dedicati a cittadini, giovani, donne, persone in cerca di occupazione e categorie fragili. Tra le attività previste figurano orientamento al lavoro, supporto nella redazione del curriculum vitae, accompagnamento all’inserimento lavorativo, consulenza per l’avvio di imprese e start-up, oltre a servizi per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Il progetto guarda anche alla valorizzazione del territorio, con iniziative dedicate alla promozione del turismo locale, del Parco Letterario Tommaso Landolfi e delle eccellenze del Comune, affiancate da percorsi di sostegno psico-sociale e di benessere lavorativo.

«Con “Pico Spazio Lavoro” vogliamo ridurre le distanze tra cittadini e servizi per l’impiego», hanno dichiarato il sindaco Pier Luigi Lepore e l’assessore Bernardino Casale, sottolineando come l’iniziativa sia pensata per offrire risposte concrete soprattutto a giovani, donne e persone più vulnerabili.

Lo sportello sarà ospitato al piano terra del Palazzo Comunale e gli orari di apertura al pubblico saranno comunicati nei prossimi giorni. Un’iniziativa che punta a rafforzare le politiche attive del lavoro e a creare nuove opportunità di crescita per l’intera comunità di Pico.