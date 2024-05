Picinisco – Viola le prescrizioni del divieto di avvicinamento. 60enne arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Picinisco hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne della Valle di Comino già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, già sottoposto all’ applicazione del braccialetto elettronico di sorveglianza, non curante dei divieti che gli erano stati imposti, si presentava presso l’abitazione della parte offesa e entrava in casa. Grazie all’immediato intervento dei militari, è stato bloccato e tratto in arresto. L’uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma di Cassino in attesa di essere giudicato dal locale Tribunale con rito direttissimo.Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino e delle stazioni dipendenti nel quotidiano contrasto di ogni forma di illegalità con particolare attenzione ai soggetti più deboli.

