Picinisco, porto abusivo di armi e sequestrano un coltello a serramanico di 24 cm: denunciato un 39enne

I Carabinieri della Stazione di Picinisco, con la collaborazione dei militari della Stazione di Atina, al termine delle indagini, hanno denunciato a piede libero un 39enne della provincia. L’uomo che, armato di coltello, nei giorni scorsi era stato notato da alcuni ragazzi a bordo della corriera co.tra.l. che collega diversi paesi della provincia di Frosinone, è stato rintracciato preso la casa comunale di Atina mentre veniva sottoposto ad un accertamento sanitario, disposto dalla locale autorità nei suoi confronti, venendo trovato in possesso di un coltello a serramanico di 24 cm. all’interno di un marsupio dal quale non si separava mai, proprio come raccontato dai giovani. L’uomo, con evidente disagio psicologico, è stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale di Cassino dove si trova ricoverato.

COMUNICATO STAMPA