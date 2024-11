PICINISCO: NUOVO PARCO GIOCHI, E PRESTO ANCHE UNA ‘SCUOLA NEL BOSCO’

Il sindaco Scappaticci: “Al primo posto il benessere delle nuove generazioni con strutture e progetti innovativi”

Dopo aver completato il rifacimento del campo di calciotto, che è stato dotato di un nuovo manto erboso sintetico, il comune di Picinisco si arricchisce ancora di più con la riqualificazione del parco giochi, a servizio dei più piccoli e delle attività delle scuole materna e primaria.

Il nuovo parco giochi è solo l’ultimo orgoglio delle opere realizzate dall’Amministrazione comunale, ed è stato particolarmente apprezzato e vissuto anche dai turisti e visitatori nel corso dei mesi estivi.

L’intervento complessivo, che ha riguardato l’area denominata parco Montano, si è sviluppato nel corso di due annualità: la prima ha riguardato l’efficientamento energetico e multimediale della Sala Polivalente dell’ex Museo dell’energia; con la seconda è stato riqualificato il parco giochi ed il vicino monumento ai Caduti.

“Il progetto ‘Un paese ci vuole’ – spiega il sindaco Marco Scappaticci – è un fiore all’occhiello della nostra amministrazione. In particolare, il parco giochi guarda con particolare attenzione al benessere sociale, al quotidiano di bambini, giovani ed anziani. Nei paesi di montagna il calo demografico è l’insidia maggiore. Pensiamo che per contrastarlo occorre lavorare sulla qualità dei servizi offerti ai suoi residenti. Quelli più piccoli e giovani possono trovare giovamento dall’utilizzo di opere come il parco giochi, ma anche il nuovo campo di calciotto, che viene quotidianamente utilizzato anche dagli alunni della scuola primaria”.

Paladini di questo progetto sono stati la consigliera comunale Emanuela Silvia Franchi e l’assessore ai LLPP Fabio Iacobone, che si sono particolarmente impegnati per concretizzarne la realizzazione.

“Da giovane mamma e da consigliera comunale – spiega la Franchi – ho sentito il doppio dovere di fare qualcosa di concreto anche per i bambini, dotando il paese di spazi di intrattenimento attrezzati e a contatto con la natura e migliorando la qualità della vita quotidiana dei più piccoli e quindi delle loro famiglie. Continueremo su questa strada”.

E in quest’ottica, a breve sarà attivato anche un nuovo progetto, in sinergia con la dirigente Angela Bianchi dell’Istituto Comprensivo di Atina, di cui fanno parte anche le scuole di Picinisco.

Si tratta di un’area didattica innovativa all’aperto, dotata di tavoli, panche e attrezzature di tipo scolastico denominata ‘Scuola nel bosco’.

“Essa – spiega ancora il sindaco Scappaticci – coniuga l’aspetto didattico-culturale con quello ambientale e naturalistico e consentirà ai piccoli alunni di stare a contatto diretto con la natura e l’ambiente, comprendendone i cicli di vita ed apprezzare le positive ripercussioni sulla vita dell’uomo e capire, quindi, che la natura e l’ambiente possono essere utilizzati e vissuti, ma vanno rispettati e tutelati”.

Nella foto:

Paula Andreucci ass.

Emanuela Silvia Franchi consigliere

Angela Bianchi dirig. Ist Comprensivo Atina

Marco Scappaticci sindaco