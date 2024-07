Picinisco, inaugurata panchina in memoria delle vittime delle marocchinate

È stata inaugurata domenica scorsa, 30 giugno 2024, a Picinisco (FR), una panchina rossa dedicata alle donne e agli uomini che furono violentati dalle truppe coloniali francesi nel 1944.

A promuovere questa importante testimonianza è stata Dora Lombardi, delegata dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate, sodalizio presieduto da Emiliano Ciotti.

La panchina in memoria degli stupri compiuti dai coloniali francesi è stata posizionata nel giardino di “Casa Lawrence”, situata in Contrada Serre a Picinisco.

L’installazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Loreto Pacitti, proprietario della casa dove il celebre scrittore David Herbert Lawrence trovò l’ispirazione per completare il famoso romanzo “La Ragazza Perduta”.

“È stata una cerimonia semplice ma intensa – ha dichiarato Dora Lombardi dell’ANVM – la panchina rossa in ricordo delle donne e degli uomini violentati dalle truppe coloniali francesi è stata posizionata in un luogo suggestivo e carico di storia.

Chi avrà il piacere di visitare “Casa Lawrence” potrà riflettere su questo orrendo crimine, uno stupro di massa che qualcuno vorrebbe tenere ancora nascosto. Ci auguriamo che anche in altre città si possano posizionare panchine in ricordo delle vittime delle marocchinate.

La violenza sulle donne – ha concluso Dora Lombardi – oggi come ieri, in pace come in guerra, è un crimine contro l’umanità e dobbiamo trarre insegnamento dal passato affinché tragedie simili non abbiano più a ripetersi.”

Comunicato stampa ANVM, associazione nazionale vittime delle marocchinate