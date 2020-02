Picinisco (FR) – Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini

Nel corso della serata di ieri, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone connesse al fenomeno della consumazione dei reati predatori ed in particolare truffe operate soprattutto in danno di persone anziane, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cassino, Cap. Ivan Mastromanno, unitamente al Comandante della Stazione di Picinisco, hanno tenuto un incontro presso l’ex scuola elementare ubicata in località San Pietro del comune di Picinisco.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di quel comune, Dott. Marco Scappaticci, il Vice Sindaco, Prof. Simone IONTA, il parroco Don EDNER Eronga e circa 50 persone tra giovani e anziani.

Il Capitano Mastromanno ha illustrato ai presenti le numerose tipologie di truffe che più frequentemente possono essere consumate a danno degli anziani, in particolare quella del falso avvocato, dei Carabinieri che hanno arrestato qualche familiare a seguito di sinistro stradale, falsi funzionari pubblici o rappresentanti di società erogatrici di energia.

E’ stato spiegato ai presenti di non fidarsi mai delle persone che chiamano telefonicamente adducendo le situazioni di cui sopra, di diffidare a farli entrare in casa e di non consegnare mai somme di danaro, oro e/o gioielli e di chiamare immediatamente il 112 raccontando all’operatore quanto accaduto.

Al termine dell’incontro sono state rivolte molteplici domande all’Ufficiale, tese ad approfondire maggiormente gli accorgimenti illustrati al fine di non incappare in simili situazioni.

COMUNICATO STAMPA