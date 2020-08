Picinisco (FR) – Si aggira senza giustificato motivo nei pressi di isolate abitazioni della periferia: F.VO. per un 42enne

IN PICINISCO , personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nel corso di specifiche attività tese a contrastare la commissione dei reati predatori, intercettava e controllava mentre era a bordo di un autovettura un 42enne , residente a Napoli , (già censito per i reati di ricettazione, resistenza a P.U ed altro) poiché sorpreso con fare sospetto e senza giustificato motivo nei pressi di isolate abitazioni, site nella periferia del predetto Comune. Ricorrendone i presupposti di legge, nei suoi confronti veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel territorio del Comune di Picinisco” per anni tre.

