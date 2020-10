Picinisco (FR) – Lesioni personali gravi e rissa aggravata: denunciati 9 giovani

Nella giornata di ieri, in Picinisco, i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di attività di indagine, individuavano e deferivano in stato di libertà’ 9 persone, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, per i reati di “lesioni personali gravi” e “rissa aggravata”.

Gli operanti, dopo esser intervenuti lo scorso 1° agosto presso un “bar” di Atina a seguito di una segnalata rissa, mediante ulteriori accertamenti consistenti nella raccolta di testimonianze e visione di immagini estrapolate da telecamere della zona, appuravano che in effetti gli stessi si erano resi responsabili della suddetta violazione.

Inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, due di essi, un 18enne di Sora ed un 21enne di Alvito, venivano proposti per la misura di prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Atina.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO