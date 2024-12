PICINISCO – CASALATTICO: UNO SCUOLABUS ELETTRICO A SERVIZIO DELL’INFANZIA

Gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle elementari di Picinisco e Casalattico da oggi possono usufruire del servizio di trasporto pubblico di uno scuolabus elettrico.Il mezzo è stato donato dall’Astral grazie ad un bando regionale che ha premiato la domanda dei due comuni montani della Valle di Comino.Picinisco, capofila del progetto, è risultato il primo della provincia di Frosinone, l’ottavo nel Lazio, nella graduatoria finale di assegnazione dei bus elettrici.L’innovativo scuolabus consentirà un risparmio di carburante alla collettività ed un abbattimento dell’impatto ambientale.“Lo scuolabus – spiega il sindaco di Picinisco Marco Scappaticci – potrà essere ricaricato usufruendo degli impianti fotovoltaici con centralina di ricarica di cui dispone il nostro comune; viaggerà a costo zero e non produrrà emissioni inquinanti. L’utilizzo dello scuolabus costituisce un passo avanti verso la sostenibilità ecologica ed ambientale particolarmente importante per un territorio sano come quello della Valle di Comino. Non solo, questa iniziativa rientra nelle strategie di supporto che l’Amministrazione comunale mette in campo da anni per consentire la permanenza a Picinisco del nostro plesso scolastico”.Soddisfatto anche il sindaco Francesco Di Lucia.“A nome di tutta la comunità di Casalattico – ha detto – ringrazio il Comune di Picinisco nella persona del Sindaco Marco Scappaticci per l’ottima cooperazione in questo progetto, e non è l’unico. Il nuovo scuolabus elettrico va nella direzione di fornire all’utenza una mobilità sostenibile, si fanno passi avanti per la transizione ecologica e l’ottimizzazione dei costi, sempre con l’obiettivo di migliorare oggi e domani il servizio ai cittadini”.L’obiettivo del bando regionale è stato quello di ridurre il disagio derivante dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio con forme di trasporto pubblico e scolastico efficienti a livello economico e, nello stesso tempo, integrate e compatibili con l’ambiente e con le risorse naturali.Alla cerimonia di consegna delle chiavi e dello scuolabus sono stati presenti due funzionari di Astral Regione Lazio, il sindaco di Picinisco Marco Scappaticci e la vice Paula Andreucci, il vice sindaco di Casalattico Dino Lieghio e l’insegnante Serapiglia, responsabile della scuola di Picinisco.

