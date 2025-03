Picinisco all’inaugurazione della nuova sede del consolato italiano ad Edimburgo

Anche l’Amministrazione comunale di Picinisco, con il sindaco Marco Scappaticci, all’inaugurazione di ‘House Italy’, la nuova sede del Consolato Generale e dell’Istituto Italiano di Cultura ad Edimburgo.

A fare gli onori di casa sono state la Console Generale Veronica Ferrucci e la Direttrice dell’Istituto Chiara Avanzato.

“L’apertura della nuova sede – scrive in una nota Il Ministero degli Esteri – consentirà di far fronte all’accresciuta presenza italiana e al conseguente incremento di domanda dei servizi consolari, si inserisce nell’ambito di un piano di potenziamento della presenza del nostro Paese nel Regno Unito, iniziato con l’istituzione del Consolato di Manchester nel 2021 e l’avvio nel 2023 del processo di digitalizzazione degli archivi consolari delle Sedi di Londra, Manchester ed Edimburgo”.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il Sottosegretario degli Esteri Giorgio Silli, l’Ambasciatore Inigo Lambertini e l’on. Alessandro Cattaneo, che hanno tagliato il nastro inaugurale.

Proprio ad Edimburgo, il 30% della popolazione (un cittadino su tre) è di nazionalità italiana e gran parte di essa proviene proprio dal nostro territorio e principalmente da Picinisco.

E non a caso alla cerimonia è stato invitato anche il sindaco Marco Scappaticci, che rivendica il forte legame esistente tra la terra madre ed i piciniscani e loro discendenti residenti nel Regno Unito.

«È stato un onore ed un privilegio per me ed il Comune di Picinisco tutto – ha detto il sindaco Scappaticci – essere presente ad un evento così importante come la nascita della nuova ‘casa Italia’ in Scozia.

Il rapporto tra Picinisco e la Scozia prosegue da due secoli, quando i primi piciniscani si sono recati nel Regno unito in cerca di fortuna.

Da allora tante cose sono cambiate ed ora lì ci sono più cittadini con sangue piciniscano che nel nostro comune.

In questi due secoli, i rapporti tra la terra madre e quella di adozione si sono costantemente cresciuti; abbiamo creato un forte ponte simbolico di collegamento tra queste due comunità e lo dimostra il privilegio di essere stati l’unico comune invitato nella nuova ‘Casa Italia’ ad Edimburgo.

Vogliamo rafforzare ancora questo legame ed ‘House Italy’ è l’istituzione indispensabile ed ideale per proseguire su questa strada a due direzioni; da Picinisco vogliamo promuovere sempre più la presenza delle nostre tradizioni storiche, culturali e gastronomiche nel Regno Unito dove sono in crescita i piciniscani di origine che chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Lì hanno conosciuto la fortuna e l’affermazione nel mondo del lavoro (sia nel settore della gastronomia che delle professioni) ma sentono ancora il legame forte con il paese dal quale sono partiti i loro genitori, nonni e bisnonni.

E questo ci riempie di orgoglio dandoci una spinta sempre maggiore per tenere vicine le due comunità, distanti geograficamente ma tanto vicine con il cuore e con il sentimento».

Foto da sinistra

Inigo Lambertini (ambasciatore italiano a Londra)

Angus Robertson (Segretario di Gabinetto per la Costituzione, Affari Esteri e Cultura governo scozzese)

Veronica Ferrucci (console generale italiano a Edimburgo)

Marco Scappaticci (sindaco di Picinisco)

Leasley Marion Cameron (Vice sindaco Edimburgo)

Alison Johstone (pres. Parlamento Scozzese)

Giorgio Silli (Sottosegretario di Stato Affari esteri governo Italiano)

Alessandro Cattaneo (deputato parlamento italiano)