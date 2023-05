Picinisco – AIUTIAMO LE API – Nasce l’OASI della BIODIVERSITA’ di Fare Verde nell’azienda agricola biologica I CIACCA

Con l’accordo tra Fare Verde ETS-ODV e l’azienda Agricola Biologica I Ciacca nasce L’OASI DELLA BIODIVERSITÀ DI FARE VERDE davanti alle telecamere di Geo&Geo e di Channel 4 UK. Presenti per Fare Verde: Il Dirigente Nazionale Dott. Marco Belli responsabile del progetto; la Dirigente Nazionale Dott. Manola Boccarossa; il Dott. Andrei Stefanescu presidente di Fare Verde Veroli, il Sig. Fusco Domenico Presidente di Fare Verde Villa Latina, il Revisore dei Conti di Fare Verde Dott. Stefania Corvi; la volontaria Sig. ra Dragonetti Teresa, il Sig. Daniel Bekiaris e il Sig.Ficarra Ferdinando. Per l’azienda Iciacca presente tutta la famiglia dell’Avv. Cesidio Di Ciacca. Il progetto AIUTIAMO LE API di FARE VERDE è iniziato il 7.5.2023 a Villa Latina e si protrarrà fino al 21 Novembre 2023 giornata in cui si festeggerà la Giornata Nazionale dell’Albero. Ha ricevuto il patrocinio del Commissario Unico alle Bonifiche del Governo Italiano Gen. Giuseppe Vadalà , della Provincia di Frosinone , del Comune di Villa Latina e del Comune di Alatri. E’ sostenuto dagli iscritti di Fare Verde Provincia di Frosinone, dal Mollificio del Liri, dalla Farmacia del Dott. Francesco Poce , dall’attività produttiva La Monticiana, da AM Innovation Srl, dalle Associazioni Terra Nostra APS, da End of Waste e dal Comitato Civico Free Monte.

Il progetto di sostegno alla biodiversità consiste nella messa a dimora di tante piante mellifere con lo scopo di sostenere le api in modo da poterle utilizzare come “indicatori biologici” per il tramite di esami di certezza da realizzare sul miele per la ricerca di eventuali metalli pesanti e sui corpicini delle api decedute per l’accertamento dei pesticidi o di sostanze chimiche che potrebbero essere nocive per gli impollinatori ed anche per gli esseri umani. Il tutto per avere un’idea chiara nelle microaree urbane e periurbane della presenza o meno di sostanze inquinanti. Sarà poi cura di Fare Verde Provincia di Frosinone realizzare una campagna sul web contro l’uso di sostanze chimiche e contro l’uso dei pesticidi in agricoltura .

Il progetto Aiutiamo le Api non si ferma a Picinisco in quanto continuerà anche a Monte San Giovanni Campano dove è in fase avanzata la realizzazione di un apiario con il Circolo di equitazione delle Scuderie Cinelli .

Il Mollificio del Liri e AM Innovation invece sosterranno la messa a dimora di alberelli melliferi nel comune di Alatri. E così a proseguire anche per altri territori comunali dove sono presenti i Gruppi Locali di Fare Verde come a Castelliri, ad Atina , a Monte San Giovanni Campano, a Cassino, a Fiuggi, a Veroli …

Chiunque può partecipare al progetto Aiutiamo le API inviando una piccola donazione in liberalità a FARE VERDE ETS-ODV – Banca Sella – Ag. Roma 10 – via Bertoloni, 9 – 00198 Roma

IBAN IT 75 J 03268 03210 052847719380

CAUSALE: Aiutiamo le api.

Buon ambiente a tutti

COMUNICATO STAMPA

