Picinisco, 28enne dagli arresti domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Picinisco(Fr) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto di una 28enne, con vari precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, in esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

La donna era agli arresti domiciliari dal mese di novembre 2022, essendo stata condannata alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l’arrestata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

