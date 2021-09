Picchiato e legato in casa, italiano di 42 anni muore alle Canarie. Arrestato il coinquilino

Un italiano di 42 anni è stato picchiato, legato e lasciato morire in casa, nell’isola di Gran Canaria (Spagna). Il corpo è stato poi caricato sulla sua auto alla quale è stato dato fuoco. La vittima è Andrea Costa, originario di Cuneo, ex operaio metalmeccanico che sull’isola spagnola aveva gestito un Cannabis club. La polizia ha arrestato il coinquilino.La notizia, pubblicata da testate web spagnole è stata confermata nella frazione cuneese dove Costa aveva vissuto fino a un anno fa. A ucciderlo sarebbe stato un uomo che condivideva l’appartamento. In Spagna la vittima era stata seguita dalla moglie che alcuni mesi fa ha fatto ritorno in Italia.

fonte Leggo