Picchia la compagna: arrestato 31enne

E’ successo ad Anagni, nella zona periferica di Osteria della Fontana, nella tarda serata del 6 gennaio u.s.. A chiamare i Carabinieri della locale Stazione è stata la compagna, esasperata dalle continue violenze e minacce cui da tempo era sottoposta da parte del suo compagno, un 31enne, già noto alle cronache giudiziarie per i suoi trascorsi. Giunti sul posto i Militari si sono trovati di fronte la donna che, visibilmente stravolta ed in lacrime, raccontava loro di essere da tempo sottoposta a continui maltrattamenti mediante minacce e violenze da parte del compagno che al culmine dell’ennesima lite, scaturita da futili motivi di gelosia, dopo aver abusato di bevande alcoliche ed alla presenza dei figli minori della coppia, aveva tentato invano di colpirla lanciandole contro oggetti contundenti. I Carabinieri hanno subito ricostruito sapientemente l’intera vicenda accertando che la donna subiva violenze e vessazioni già dal mese di novembre 2024 ed in un caso era stata costretta a ricorre anche alle cure sanitarie per lesioni e percosse riportare. Per il 31enne, arrestato in flagranza di reato differita, sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere a Frosinone con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

