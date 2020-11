Picano, Vincitorio e Tivinio in coro: “Zona Solfegna dimenticata e continui odori nauseabondi”

Fratelli d’Italia nelle figure del vice presidente provinciale Gabriele Picano, nel dirigente di Gioventù Nazionale e presidente cittadino Fratelli d’Italia Piedimonte San Germano Alessandro Vincitorio e nel portavoce FdI di Villa Santa Lucia il Cav. Tivinio Maurizio torna sull’argomento Cosilam e zona Solfegna scagliandosi contro i continui odori nauseabondi e al fianco dei residenti. “Non migliora la situazione in zona Solfegna -spiegano Picano, Vincitorio e Tivinio tre esponenti di Fratelli d’Italia- cattivi odori e sversamenti continuano a rendere sempre più difficile la vita ai residenti, cosicché di pari passo ai disagi continuano le proteste. Siamo esausti di continuare a convivere con questo problema, tanti residenti da ormai tempo si sono affidati anche alla nostra voce per fare sentire ancora più forte il dissenso a tutto ciò. La gente -continuano i dirigenti di Fratelli d’Italia- che vive in questo circondario la notte non riesce a dormire per la puzza e deve sigillarsi in casa. Ricordiamo che il presidente del Cosilam, Delle Cese, ha promesso alla cittadinanza che si sarebbero effettuati dei lavori per la copertura delle vasche del depuratore ma oggi che siamo alla fine del 2020 i risultati ancora sono a zero. Abbiamo grosse paure per l’inquinamento delle acque e dell’aria che respiriamo di giorno in giorno, non possiamo scherzare con la salute. Chiediamo -concludono Picano, Vincitorio e Tivinio- ancora una volta di fare luce sul funzionamento dell’impianto di depurazione e chiediamo che le istituzioni siano attente nel valutare se sussistono i presupposti di un nuovo sequestro dell’impianto perché la situazione più volte riscontrata rischia di attentare alla salute dei cittadini.”

COMUNICATO STAMPA

