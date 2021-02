Picano (FdI): “Rendere più rigido il PTPR penalizzerà l’intero territorio della provincia di Frosinone”

L’idea del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di rendere ancora più rigido il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) danneggerà enormemente il territorio della Provincia di Frosinone con vincoli inutili che bloccheranno completamente l’edilizia. Saranno posti vincoli che bloccheranno l’80 delle territorio che creando nocumento alle prerogative della proprietà privata. La crisi economica verrà ancora di più ingigantita per tante piccole e medie imprese che non potranno lavorare diminuendo in maniere consistente le aree dove si possono realizzare interventi edilizi. Mi associo alla battaglia condotta dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, che si sta opponendo in tutti i modi alla nuova linea dettata dalla maggioranza Zingaretti sul nuovo PTPR.

