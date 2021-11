Piazza WiFi Italia ora è attiva anche ad Aquino. Il Sindaco Mazzaroppi: “Grande passo verso la smart city.”

Piazza WiFi Italia è uno strategico ed importante progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che si pone, come obiettivo fondamentale e primario, la possibilità di permettere a tutti i cittadini di connettersi, in maniera semplice ed assolutamente gratuita, ad una rete Wifi libera e diffusa sull’intero territorio nazionale.

Tutto ciò è possibile mediante l’utilizzo di una specifica App appositamente dedicata, con un’unica autenticazione, che rimane valida per tutta l’Italia.

Anche ad Aquino tutto questo, grazie all’impegno profuso dall’amministrazione guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, è stato reso possibile in virtù della predisposizione e dell’allestimento, i cui lavori sono in corso proprio in queste ore, di una serie di punti di accesso dislocati in varie aree della Città.

Gli hotspot sono stati installati davanti ai 4 Plessi Scolastici comunali, in Piazza San Tommaso d’Aquino e in Piazza Municipio.

Lo stesso Sindaco Libero Mazzaroppi, che ne ha dato notizia sul suo profilo Facebook, a nome della sua compagine, ha espresso una condivisa e motivata soddisfazione: rispettiamo l’ennesimo impegno programmatico preso con i nostri concittadini. E’ stato fatto un ottimo lavoro e ritengo che i punti di accesso sono strategicamente posizionati per supportare, in maniera ottimale, il flusso dei dati dei cittadini che utilizzano tutti i servizi internet.

Con questa iniziativa e con altre che sono in corso di realizzazione come per esempio il “Fascicolo del Cittadino” di cui parleremo a breve – continua Mazzaroppi – il Comune di Aquino entra sempre di più nell’era digitale e dimostra di essere all’avanguardia nella predisposizione e nella fornitura di servizi utili alla Città e al cittadino.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi

COMUNICATO STAMPA