PIAZZA D’EUROPA, PITTIGLIO (PD): PARTECIPERÒ ALLA MANIFESTAZIONE, INVITO ALTRI SINDACI PROVINCIA

Il vicepresidente della Provincia di Frosinone e Sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio, aderisce all’appello lanciato dai Sindaci Italiani per la Piazza d’Europa e invita i colleghi amministratori della Provincia di Frosinone a unirsi alla manifestazione che si terrà sabato 15 marzo alle ore 15 a Roma.

“In un momento storico in cui l’Europa appare divisa e politicamente fragile – dichiara Pittiglio – è fondamentale ribadire con forza il valore della nostra appartenenza all’Unione Europea. Di fronte alle sfide globali e ai mutamenti geopolitici in atto, solo un’Europa più unita e più solida potrà garantire un futuro di pace, sviluppo e diritti per tutti i suoi cittadini. La manifestazione del 15 marzo sarà un’occasione per esprimere con chiarezza questa volontà: non sarà una piazza di partito, ma una piazza di cittadini, aperta a chiunque creda nel progetto europeo”.

Per questo motivo, il Sindaco Pittiglio invita tutti i Sindaci della Provincia di Frosinone a partecipare, portando con sé solo il blu stellato della bandiera dell’Unione Europea, simbolo di un’Europa che vogliamo più forte e più coesa.

“Il nostro ruolo di amministratori locali – conclude Pittiglio – ci chiama a essere in prima linea nel difendere i valori di unità, solidarietà e democrazia su cui si fonda l’Europa. Diamo un segnale chiaro: l’Europa non è un’entità lontana, ma una realtà che viviamo ogni giorno nei nostri territori. E ora, più che mai, ha bisogno del nostro sostegno”.