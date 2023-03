Piattaforma per veicoli elettrici nello stabilimento Stellantis di Piedimonte Il Presidente De Angelis: «Confermata la centralità del sito»

«L’arrivo della piattaforma Bev (Battery electric vehicle) Stla Large per veicoli elettrici nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano è una notizia molto importante per tutto il territorio. L’amministratore delegato del gruppo, Carlo Tavares, nel corso della sua visita all’interno del sito produttivo ha spiegato la centralità che avrà questa fabbrica nelle prospettive future della multinazionale. Uno stabilimento che diventerà il punto di riferimento per le vetture dei marchi Alfa e Maserati e che ha importanti obiettivi nel futuro che saranno, sicuramente, raggiunti grazie alle molte e straordinarie competenze che ci sono a Piedimonte. In questo momento è importante fare una riflessione ad ampio raggio perché se lo stabilimento continua a viaggiare spedito verso il futuro con investimenti che lo rendono sempre più contemporaneo e moderno altrettanto deve accadere anche al di fuori della fabbrica. È fondamentale pianificare di pari passo i dovuti programmi di ammodernamento infrastrutturali sul territorio per fare in modo che un sito industriale altamente avanzato a livello mondiale possa contare anche su infrastrutture e servizi “premium”. Da qui c’è la necessità che le istituzioni, a tutti i livelli, facciano la loro parte. Il Consorzio sarà in prima linea per mettere in campo tutte le progettualità che rendano l’area industriale sempre competitiva e al passo con i tempi», lo ha affermato il Presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis commentando la visita dell’Amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlo Tavares, a Piedimonte San Germano.

