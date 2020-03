Piano Triennale Turismo Regione Lazio,Ciacciarelli (Lega): “Sbloccare le risorse per dare respiro ad un settore messo in crisi dal Covid 19”

“Sono intervenuto in Consiglio Regionale del Lazio per discutere del Piano Triennale del Turismo 2019-2021 della Regione Lazio. È necessario sbloccare queste risorse per dare respiro ad un settore messo duramente alla prova dal covid 19. Proprio ieri ne discutevo al tavolo convocato da Zingaretti, su mia richiesta, per gestire l’emergenza crisi turistica causata dal coronavirus. Il periodo di gestazione del piano è stato lungo; molte le audizioni, molte le associazioni che operano nel settore che abbiamo ascoltato in Commissione Turismo, che presiedo. L’obiettivo del piano è quello di mettere finalmente al centro le province del Lazio.

Come sempre abbiamo raccolto le istanze degli albergatori e di coloro che operano nel settore, abbiamo ascoltato le loro proposte per migliorare il testo di legge. Questo significa fare rete, mettere al centro i territori e le esigenze di chi opera nel turismo da anni. Detto questo sono soddisfatto, ma bisogna fare di più. Il turismo costituisce il 12% del PIL del Lazio; la Regione deve investire maggiori risorse finanziarie in un settore trainante come questo.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

