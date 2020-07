Piano Triennale Fabbisogno Personale 2020-2022: nuove assunzioni al Comune di Cori

In arrivo nuove assunzioni al Comune di Cori. Dopo diversi anni, l’Ente si accinge ad assumere nuove unità di personale che andranno a integrare l’organico in dotazione, ormai fortemente ridotto.

La procedura è stata rallentata a causa dell’emergenza Covid, ma si stanno ora varando i primi atti propedeutici alle procedure concorsuali che porteranno alla copertura dei seguenti posti di cui al PTFP 2020/2022:

– n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C1 (+ n. 1 posto nel 2021; + n. 2 posti nel 2022): si procederà all’effettuazione del relativo concorso pubblico raccogliendo in un unico bando la copertura scaglionata in annualità dei posti e procedendo all’emissione dello stesso per n. 4 posti totali a copertura scaglionata ovvero, in caso di diverse risorse finanziarie, a copertura diversa (nel caso in cui le domande presentate per la partecipazione a detto concorso superino il numero di trenta, si provvederà avviando preliminarmente una preselezione delle stesse);

– n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C1: copertura del posto previsto nell’anno 2020 mediante utilizzo di attinenti e valide graduatorie di altri Enti i cui procedimenti sono già in itinere; il posto previsto per l’anno 2021 verrà coperto mediante concorso pubblico;

– n. 1 posto di funzionario contabile: copertura del posto previsto nell’anno 2020 mediante mobilità volontaria, graduatoria concorsuale di altro Ente, concorso pubblico;

– n. 1 posto di funzionario amministrativo: copertura del posto previsto nell’anno 2020 mediante copertura ex art. 110 – c. 1 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i, come da Deliberazione G.C. n. 98 del 23/07/2020, in attesa dell’espletamento delle procedure assunzionali per il posto a tempo indeterminato e pieno previsto.

Il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni e integrazioni in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare e in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

