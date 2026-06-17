Piano rifiuti 2026-2031: “Provincia di Frosinone verso Rifiuti Zero, no a nuove discariche”

Il Comune di Roccasecca pronto ad inviare le osservazioni alla Regione Lazio, accogliendo anche le argomentazioni dei Comitati ambientalisti

“Il Comune di Roccasecca, come previsto dalla normativa vigente, sta per inviare alla Regione Lazio le osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2026-2031”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che spiega: “Nel documento evidenzieremo la necessità di eliminare qualsiasi riferimento alla necessità di una discarica in provincia di Frosinone, e di Cerreto nello specifico, in quanto, come già evidenziato dalla Saf, il nostro territorio ha raggiunto l’obiettivo “rifiuti in discarica zero”. Nel 2025 infatti, come attesta sempre la Saf, nessun rifiuto della provincia di Frosinone è stato avviato in discarica, eliminando di fatto quelle conseguenze negative in termini ambientali e sociali che hanno caratterizzato il passato”.

“Invito anche gli altri comuni – aggiunge Sacco – a fare altrettanto, inviando osservazioni che evidenzino proprio questo aspetto: ossia come un territorio che produce rifiuti zero da conferire in discarica non ha bisogno appunto di una discarica”.

“Tra le osservazioni del documento – dice ancora Sacco – non poteva mancare il rilievo alla insussistenza di un piano di definizione dei valori di fondo. Dal 2016 evidenziamo questo aspetto e fintanto che la Regione non l’avrà predisposto quel sito non è valutabile e quindi non è utilizzabile”.

“Nel documento del Comune di Roccasecca faremo nostre anche tutte le osservazioni già predisposte dalle associazioni ambientaliste locali, rinnovando nei fatti quello spirito di collaborazione che ha caratterizzato questi anni e per il quale non posso che ringraziare gli amici Fabrizio Di Cioccio, Rocco Renzi e Danilo Chiappini”.

“Si è pensato anche di organizzare – conclude il sindaco di Roccasecca – nei prossimi giorni un incontro, al quale inviteremo le associazioni e i sindaci dei comuni limitrofi. Incontro finalizzato a spiegare i contenuti del documento e le azioni incardinate e da incardinarsi a tutela dei cittadini e del territorio”.