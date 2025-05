PIANO REGIONALE TRASPORTI, LA CONSIGLIERA DI FDI ALESSIA SAVO INCONTRA L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ FABRIZIO GHERA CON ALCUNI SINDACI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

“NESSUN TAGLIO RISPETTO AL PIANO DELLA GIUNTA ZINGARETTI MA L’AMMINISTRAZIONE ROCCA ASCOLTA TERRITORI E CRITICITÀ PER APPORTARE CORRETTIVI E MIGLIORIE”

“Sul piano regionale di programmazione del tpl non solo non ci sono tagli rispetto a quanto stabilito dalla Giunta Zingaretti – che, a detta dei sindaci stessi, lo ha redatto senza coinvolgere adeguatamente i territori – ma la Regione del presidente Rocca ha espresso, come emerso chiaramente dall’incontro di oggi attraverso le parole dell’assessore ai Trasporti Ghera, la volontà di ascoltare i Comuni e superare le criticità, pur consapevoli dei limiti imposti dalla legge su gare già espletate.

Questa è la risultanza della riunione che si è tenuta in Assessorato, di cui volentieri mi sono resa canale di collegamento, tra i sindaci di alcuni comuni della provincia e l’assessore regionale ai Trasporti. Raccogliendo le preoccupazioni e le istanze evidenziate dai sindaci, che hanno lamentato l’estromissione dalla rimodulazione del piano del 2019, l’assessore Ghera ha favorito un dialogo franco, improntato all’ascolto e all’esame delle esigenze dei territori, che questa Regione ha intenzione di instaurare anche con tutti gli altri Comuni, per valutare e verificare le possibili migliorie da apportare.

Ringrazio, quindi, l’assessore Ghera per aver accolto con solerzia e disponibilità la richiesta di incontro con i sindaci delegati e per aver chiarito modalità e termini dell’azione regionale su un piano, lo ribadiamo, redatto nel 2019 dall’allora amministrazione Zingaretti, e sul quale si apporteranno i correttivi e le migliorie consentite per legge. L’impegno della nostra Regione per i cittadini è massimo, l’attenzione sui territori costante, il lavoro di concertazione con gli amministratori aperto, diretto e costante”.

Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo, a margine della riunione di questa mattina in Assessorato a Trasporti e Mobilità con l’assessore Fabrizio Ghera e alcuni sindaci della provincia di Frosinone.